У Сумах у річку Псел випустили понад тонну коропів

У Сумах для відновлення екосистеми річки Псел випустили 1,2 тисячі рибин сазана (коропа) загальною вагою понад тонну.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За рахунок цього зариблення відновлюватиметься природний стан річки. Проте відновлення екосистеми не відбувається миттєво. Аби відчути зміни, потрібно не переривати цей процес. Ми продовжуватимемо працювати у цьому напрямку, надалі плануємо зарибити річку мальком білого амура та судака», – зазначив на природоохоронній акції мер Сум Олександр Лисенко.

Він також закликав рибалок з повагою ставитися до таких заходів, аби відновлення водойми принесло реальні результати.

«Зариблення річок у місті не відбувалося протягом багатьох років - якщо мені не зраджує пам'ять, понад 15. Тому всіх, хто займається рибальством, прошу поставитися з повагою до цього заходу і зберегти фауну нашого міста», – сказав міський голова.

Зариблення Псла здійснили відповідно до Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання, затвердженого наказом Мінагрополітики від 7 липня 2012 року. Тепер Сумський рибоохоронний патруль стежитиме, щоб риба не потрапила на вудки браконьєрів.

Як повідомлялося, з 1 листопада діє заборона на вилов риби на зимувальних ямах.