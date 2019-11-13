Херсонська ОДА шукає керівника служби щастя та покращення якості життя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Юрій Гусєв.

"Шукаємо в команду керівника Служби щастя Херсонської ОДА", - повідомив Гусєв.

Він зазначив, що керівник Служби щастя має бути креативною людиною, яка хоче робити людей щасливішими, шукати для цього шляхи, пропонувати ідеї проєктів, а також бути готовим реалізовувати такі проєкти. Голова ОДА не заперечує, що доведеться багато працювати, але це буде цікаво.

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У розпорядженні голови ОДА від 24 жовтня 2019 року №715, яке оприлюднене на сайті Херсонської ОДА, зазначається: "Утворити з 28 жовтня 2019 року структурні підрозділи обласної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права:.. службу щастя та покращення якості життя Херсонської обласної державної адміністрації зі штатною чисельністю 7 одиниць".

Як повідомляв Укрінформ, про те, що у новій структурі Херсонської ОДА з’явиться пілотний проєкт — управління щастя та покращення якості життя, Гусєв заявив на брифінгу 27 вересня.