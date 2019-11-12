У Харкові “замінували” 54 об’єкти: лікарні, будинки, аеропорт і вокзал

Поліцейські перевіряють інформацію про мінування 54 об’єктів на території Харкова.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

“Повідомлення про закладення вибухівки у 21 житловому будинку, 21 торговельному центрі, 8 медичних установах, вищому навчальному закладі, аеропорту, центральному автовокзалі та залізничному вокзалі надійшло до поліції 12 листопада”, — йдеться у повідомленні.

Читайте також: На трьох станціях київського метро шукають вибухівку

Як зазначається, за адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.