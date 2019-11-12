В Україні вранішній туман, вдень прогріє до 13° тепла

В Україні у вівторок, 12 листопада, туман, денна температура становитиме від 8 до 13° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"12 листопада мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці в більшості областей туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вдень 8-13°; на півдні країни 13-18°", - зазначається у повідомленні.

У Києві та області у вівторок хмарно, але без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень близько 10°, по області 8-13°.