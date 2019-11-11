Від +19° до -5°: синоптики дали прогноз на п’ять днів

В Україні у вівторок, 12 листопада, туман, денна температура становитиме від 8 до 13° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"12 листопада мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці в більшості областей туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в Карпатах 0-5° морозу, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 6-11°, вдень 13-18°", - зазначається у повідомленні.

У Києві у вівторок хмарно, але без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

У Київській області 12 листопада також хмарно і без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

13-14 листопада в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 13 листопада на Закарпатті, протягом доби 14 листопада місцями в західних областях невеликий дощ. Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, 13 листопада на заході, 14 листопада на півдні країни окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, в західних областях та на узбережжі морів до 11°, вдень 10-15°, на півдні 13 листопада і на заході до 18°; на сході країни та півночі Лівобережжя вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

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У Києві і столичному регіоні 13-14 листопада мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

15-16 листопада в Україні без опадів, лише в західних областях 15 листопада місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-7°, на узбережжі морів до 11° тепла, на Лівобережжі місцями 0-3° морозу; вдень 7-13° тепла, у південній частині та західних областях 10-16°, на крайньому півдні країни та Закарпатті до 19°.

У Києві і Київській області 15 -16 листопада без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.