На фермі, де живуть переселені з Авдіївки коні, пройшла толока

У селі Георгіївське Запорізької області на фермі, де живуть евакуйовані з Авдіївки коні, пройшла масштабна толока.

Організували її журналісти та ветерани АТО на заклик волонтерів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Опинившись хоч раз на війні, починаєш розуміти справжню ціну життя, а бажання захистити безпорадних не полишає і в цивільних справах. Дізнавшись про табун коней, евакуйованих з Авдіївки під Запоріжжя, ми негайно відгукнулись на заклик волонтерів про допомогу та долучились до масштабної толоки на фермі», - розповів очільник запорізького осередку Національного корпусу, ветеран АТО Максим Зайченко.

Толока на фермі у селі Георгіївське / Фото: Нацкорпус

Ідея допомогти волонтерам у журналістів виникла після того, як вони готували матеріал про коней-переселенців. А учасники АТО не лише погодились взяти безпосередню участь в упорядкуванні території, а й знайшли транспорт, аби перевезти тирсу для стайні (її безкоштовно віддали запорізькі підприємці) та колоди для будівництва левади, де зможуть гуляти жеребці.

У толоці взяли участь близько тридцяти людей, у тому числі й мешканці села Георгіївське. Люди пригнали свою техніку та допомогли вивезти сміття, адже протягом кількох років та ділянка, де колись знаходилась тракторна бригада, перетворювалась на руїни та смітник. Сьогодні там ферма, на якій живе табун коней, привезених із сірої зони.

За декілька годин роботи вдалось полагодити паркан, дах у стайні, провести дезінфекцію у стайні, де живуть кобили, прибрати сміття та побудувати леваду для вигулу жеребців.