Прем'єр відсторонив першого заступника начальника Держгеокадастру Рівненщини

11 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук відсторонив від виконання обов'язків першого заступника начальника Держгеокадастру у Рівненській області через факти корупції у відомстві.

Про це Гончарук повідомив у Facebook.

“Процес реформування Держгеокадастру під моїм особистим контролем, - написав очільник уряду. - Сьогодні відсторонив від виконання обов'язків першого заступника начальника Держгеокадастру у Рівненській області Сергія Дубича за озвучені депутатом факти корупції у відомстві”. Прем’єр додав, що доручив провести перевірку дій Дубича.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Гончарук заявив, що готовий звільняти або відсторонювати керівників головних управлінь Держгеокадастру в областях, до роботи яких є питання. За його словами, з початку очищення Держгеокадастру у вересні, було змінено 20 корумпованих та неефективних обласних очільників відділень.

Фото: КМУ