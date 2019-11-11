Прем'єр відсторонив першого заступника начальника Держгеокадастру Рівненщини
Укрінформ
11 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук відсторонив від виконання обов'язків першого заступника начальника Держгеокадастру у Рівненській області через факти корупції у відомстві.
Про це Гончарук повідомив у Facebook.
“Процес реформування Держгеокадастру під моїм особистим контролем, - написав очільник уряду. - Сьогодні відсторонив від виконання обов'язків першого заступника начальника Держгеокадастру у Рівненській області Сергія Дубича за озвучені депутатом факти корупції у відомстві”. Прем’єр додав, що доручив провести перевірку дій Дубича.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Гончарук заявив, що готовий звільняти або відсторонювати керівників головних управлінь Держгеокадастру в областях, до роботи яких є питання. За його словами, з початку очищення Держгеокадастру у вересні, було змінено 20 корумпованих та неефективних обласних очільників відділень.
Фото: КМУ