На Прикарпатті очікують 52 тисячі доз вакцини від дифтерії та правця

В Івано-Франківській області є дефіцит вакцини від дифтерії і правця для дорослих. Наступного тижня має поступити 52 тисячі доз цієї вакцини.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила експерт з питань епідеміології Івано-Франківської ОДА Євгенія Чурпіта.

«Нині в області є дефіцит вакцини від дифтерії і правця для дорослих. Наступного тижня очікуємо поставку цієї вакцини у кількості 52 тисячі доз», - повідомила Євгенія Чурпіта.

Відомо, що на Прикарпатті з початку року зареєстровано 20 випадків захворювання на дифтерію, з них 18 випадків – упродовж жовтня.