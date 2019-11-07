Заступник Рябошапки представив нового прокурора Чернівецької області

Заступник генпрокурора України, головний військовий прокурор Віктор Чумак у Чернівцях представив нового головного прокурора області - ним став заступник попереднього керівника буковинської прокуратури Адріан Дутковський.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Призначити старшого радника юстиції Дутковського Адріана Юрійовича на посаду прокурора Чернівецької області, звільнивши його з посади заступника прокурора цієї області", - зацитував частину наказу генпрокурора України Руслана Рябошапки Віктор Чумак.

Він передав посвідчення головного прокурора області новопризначеному керівнику та побажав йому працювати на благо людей.

"Не знаю, навіть, чи вітати вашого нового керівника, чи просто сказати "Працюйте". Бо розумію, що це дуже складна робота, яка вимагає багато часу, відповідальності і всього іншого. Працюйте на благо людей", - звернувся він до новопризначеного головного прокурора Буковини.

Під час представлення колективу обласної прокуратури нового керівника заступник Чумак поінформував присутніх про хід реформи прокуратури.

"Після першого етапу тестування прокуратури відсіялося 25-27% працівників. На другому етапі тестування не склали вже менше працівників. Останній етап буде тестом на доброчесність. Суддями будуть представники громадськості", - сказав головний військовий прокурор.

Новий керівник прокуратури Чернівецької області пообіцяв контролювати втілення реформи на Буковині та зробити все від нього залежне, щоб не підвести сподівання людей.

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"Я розумію, що ні я, ні колектив прокуратури Чернівецької області не маємо права не виправдати сподівання людей, мешканців області. Я розумію, що люди хочуть жити краще не через декілька років, а вже зараз. Всі мої зусилля на посаді керівника прокуратури Чернівецької області будуть спрямовані на досягнення озвучених вами завдань", – заявив Дутковський.

Адріан Дутковський народився 30 червня 1981 року у м. Львові. В органах прокуратури працює з серпня 2003 року. Тривалий час працював на різних посадах у прокуратурі Львова та Львівської області. З грудня 2014 р. – заступник прокурора Чернівецької області.