Українцям обіцяють іще п’ять днів "бабиного літа" — прогріє до +22°

В Україні завтра невеликий дощ очікується у західних, північних та більшості центральних областей, вдень 9-14°.

Про це Укрінформу повідомли в Українському гідрометцентрі.

"У західних, північних, більшості центральних та Харківській областях невеликий дощ; на решті території без опадів. Вранці в Україні місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура 9-14°; у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 15-20°", - йдеться у повідомленні.

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У Києві та області у четвер невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура 10-12°, на Київщині 9-14°.

Синоптики прогнозують 8 листопада вночі у західних, північних, місцями центральних та Харківській областях, вдень у Карпатському регіоні часом дощ, на решті території без опадів. 9 листопада без істотних опадів, лише вночі у західних областях невеликий дощ. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18° (8 листопада у західних та північних областях 9-14°); на півдні країни вночі 8-13°, вдень 17-22°.

У столичному регіоні без істотних опадів, лише вночі 8 листопада помірний дощ. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8 листопада 9-14°, 9 листопада 13-18°.

Згідно з прогнозом, в Україні у неділю та понеділок опади не очікуються, лише у західній частині впродовж 10 та вночі 11 листопада дощі. Температура вночі 4-10°, на узбережжі до 13°, вдень 11-17°, у південній частині 14-20°, на крайньому заході країни 8-14°.

На Київщині 10-11 листопада без опадів. Температура вночі 5-10°, вдень 11-16°.