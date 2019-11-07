Спорт для всіх або Як на Буковині інклюзію впроваджують

У Сторожинецькій ОТГ запрацював клуб з настільного тенісу, який об’єднав людей з інвалідністю, дітей і звичайних мешканців

Про досвід впровадження інклюзивних методів у позашкільних заняттях кореспондент Укрінформу дізнався під час поїздки до міста Сторожинець, яку організував Чернівецький Центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

Клуб з настільного тенісу розмістився у спортзалі нової місцевої школи. Створив та намагається активно розвивати його місцевий спортивний активіст Владислав Добридін. Небайдужі мешканці та представники влади намагаються всіляко в цьому допомагати.

Владислав отримав травму хребта, яка «прикувала» його до інвалідного візка ще у 20-річному віці. Сам він родом з Білорусії, а переїхав на Буковину приблизно 7 років тому до дружини. Каже, що одразу ж почав об’єднувати навколо себе людей, що цікавляться спортом і зокрема настільним тенісом.

«Травму хребта я отримав ще коли служив в армії. А потім якось потрапив у табір активної реабілітації. Це місце, де людей навчають, як по-новому жити в інвалідному візку. І саме там побачив, як люди на візках грають у настільний теніс. До травми я займався тенісом, але то було більше на любительському рівні. Після табору почав займатися професійно цим видом спорту і мені сподобалося. Коли переїхав на Буковину, то одразу ж почав цікавитись, де і з ким міг би грати в теніс», – розповідає Владислав Добридін.

Однодумців і друзів за захопленням чоловік знайшов дуже швидко. Спочатку любителі гри збиралися у місцевій спортивній школі, а потім вирішили заснувати громадську організацію й залучати до спорту якомога більше людей і особливо дітей.

«Перші роки ми збиралися зі знайомими, друзями зі Сторожинця і просто грали для себе... Збиралися в місцевій спортшколі, де був один тенісний стіл. Приблизно роки три тому я задумався, що у Сторожинці досі немає секції для гри в настільний теніс. З того часу почав «стукати» в різні інстанції, шукаючи приміщення, столи, інший інвентар. Для початку створив громадську організацію, яка зараз так і називається «Федерація настільного тенісу Сторожинецького району». Вона об’єднує усіх любителів цього спорту незалежно від віку чи стану здоров’я. Відкрили ми організацію у 2017 році. Після цього почали надсилати листи місцевій владі, писати різні проєкти у європейські фонди. Просили виділити гроші на настільні столи, шукали приміщення тощо», – продовжує Владислав.

Допомогти ініціаторам ідеї створення тенісного клубу зголосилися різні інстанції. Керівництво Сторожинецької ОТГ віднайшло приміщення у нещодавно відремонтованій місцевій школі, виділило частину грошей для придбання інвентарю.

«Ця школа, до речі, уже збудована з урахуванням усіх вимог та потреб людей з інвалідністю – і пандуси є скрізь, і пристосовані туалети тощо. Спочатку я звернувся до директора школи, який не мав жодних заперечень щодо наших занять, але потрібно було отримати дозвіл керівництва. Написав листа голові нашої громади. Також ми просили і допомогти з придбанням столів, іншого інвентарю. Використовувати приміщення нам дозволили одразу. Спочатку я орендував два столи. Через якийсь час з міської ради нам повідомили, що виділили гроші на придбання інвентарю. Ми закупили ще два столи, бортики, ракетки, м’ячики тощо», – каже Добридін.

Крім того, громадська організація Владислава Добридіна перемогла в одному з проєктів Програми «U-LEAD з Європою» та змогла придбати для клубу професійний стіл для гри.

До новоствореного тенісного клубу почали записуватись не лише люди, які вміють грати, а й діти чи дорослі, які хотіли навчитись. Окрім приємного і корисного проведення вільного часу серед однодумців, Владислав зі своїми друзями безкоштовно навчають настільному тенісу дітей та організовують змагання.

«Мій клуб інклюзивний, але він для всіх. Настільний теніс – це та гра, яка дозволяє грати всім на одному рівні. Тому сюди приходять і діти, і дорослі, і люди з інвалідністю, і здорові люди - кожен, хто бажає. Нещодавно у нас проводились регіональні змагання з настільного тенісу. Сюди приїздили учасники не лише з нашого міста і району, спортсмени з усієї області. У нас було чотири категорії. Змагалися діти, дорослі, та окремо візочники-чоловіки і візочники-жінки», – сказав Добридін.

Допомагає тренувати дітей Владиславу його друг Іван Василович. Чоловік каже, що коли бачить в очах підопічних іскорку, то хочеться їх навчити більшого ніж знає і вміє сам.

«Насправді, це хороший спосіб залучити дітей до занять спортом. Щоб вони не ходили вулицями міста, а йшли до нас у клуб з настільного тенісу і грали в цю гру. Також дітям потрібно розвиватися, ми їм допомагаємо в цьому, підказуємо. Сподіваємося, з часом у нас сформується кілька команд в різних вікових групах як серед хлопців, так і серед дівчат. І ми будемо їздити на різні змагання, здобувати там перемоги і далі розвиватися», – додає Василович.

Сторожинецька міська ОТГ - найбільша у Чернівецькій області та одна з найбільших в Україні. Налічує 16 населених пунктів, де проживає понад 38 тисяч мешканців. Адміністративним центром громади є місто Сторожинець. ОТГ розташована біля підніжжя Карпат. Утворилася у вересні 2016 року.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Віталій Олійник, ЧЕРНІВЦІ

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