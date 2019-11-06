Суд закрив норкову ферму на Житомирщині

«Житомирський окружний адмінсуд прийняв рішення призупинити діяльність хутрової ферми голландців у селі Сінгури Житомирської області через порушення ними природоохоронного законодавства нашої країни», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в ухвалі суду зазначається про тимчасове зупинення діяльності ТОВ «Профуна» в частині будь-якого використання стаціонарних неорганізованих джерел викидів на об’єкті, де здійснюється утримання, відгодівля та розведення норок до моменту отримання позитивного висновку стосовно оцінки впливу на довкілля.

Крім того, суд вирішив призупинити використання звіроферми та цеху з виробництва кормів з морозильною камерою і складськими приміщення поки не будуть розроблені санітарно-захисні зони цих об’єктів та не буде висновків державної санітарно-епідемічної експертизи.

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До суду позов подали громадські організації «Стоп корупції» та «Клуб Сінгурівської водойми».

Раніше суд вже призупиняв діяльність звіроферми за позовом Державної екологічної інспекції Поліського округу.

Як повідомляв Укрінформ, влітку минулого року під стінами Житомирської ОДА пройшла акція «Житомир проти кривавих хутряних ферм».

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