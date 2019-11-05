На Харківщині без тепла залишились жителі одного міста та ОТГ

У Харківській області без централізованого опалення залишаються мешканці міста Куп’янськ і Чкалівської ОТГ.

Про це повідомив на пресконференції директор департаменту житлово-комунального господарства Харківської ОДА Сергій Магдисюк.

“Куп’янськ і адміністративний центр ОТГ – смт Чкаловське мають спільного постачальника тепла – КП “Обласний інформаційно-технічний центр” (ІТЦ). Це єдине підприємство, яке не отримало номінації від НАК “Нафтогаз України”. 4 листопада підприємство подало документи, щоб підписати договір, чекаємо на днях підключення. Ми сподіваємося, що здоровий глузд візьме гору, і людей не будуть морозити при мінус десяти”, - сказав Магдисюк.

Чиновник наголосив, що ситуація склалася непроста. Попереднє підприємство, що опалювало названі населені пункти, збанкрутіло, його правонаступником став ІТЦ.

“Підприємство було доведене до банкрутства, процес якого ініціювали та довели до логічного кінця НАК “Нафтогаз України” та ДК “Газ України”. І повісили борги, що накопичувалися з 2005 року, на ІТЦ”, - пояснив Магдисюк.

За вересневими даними з сайту Нафтогазу, це понад 122 мільйонів гривень. Але яку суму виставить монополіст в остаточному варіанті, ще невідомо, додав він.

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“10 жовтня Апеляційний суд визнав незаконним переведення боргу на нове підприємство. Ми направили відповідний лист в Нафтогаз, і почався новий виток переговорів. Попри це рішення суду, НАК зажадало від місцевої влади Куп’янська та ОТГ визнання боргу за комунальним підприємством. Місцева влада й ІТЦ змушені були подати пакет документів у тому вигляді, який вимагав НАК, бо потрібно отримати номінації. Ми чекаємо інформацію сьогодні, який борг вони виставлять і чи виставлять”, - розповів Магдисюк.

У решті населених пунктів регіону, включно з Харковом, таких глобальних проблем з опаленням немає.

За даними Харківської ОДА, станом на ранок 5 листопада, з 798 котельних запущено 729, у Харкові – усі. Не підключені котельні з різних локальних причин.

В області загалом без тепла ще 1010 будинків і близько пів сотні шкіл, дитсадків і лікарень.

Куп’янськ – третє за величиною місто Харківської області, в ньому проживає більше 28 тисяч населення. У смт Чкаловське – адміністративному центрі громади – мешкає понад 4 тисяч осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Куп’янську через відсутність тепла продовжили канікули в 10 школах до 11 листопада.

Фото: chkalovskaotg.gov.ua