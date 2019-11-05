У Прилуках сьогодні поховають підлітка, якого знайшли мертвим на залізничній колії

У Прилуках сьогодні поховають підлітка, якого знайшли мертвим на залізничній колії

Укрінформ
У Прилуках Чернігівської області сьогодні поховають 14-річного Дениса Чаленка, знайденого 29 жовтня мертвим на залізничних коліях.

Про це у спільноті "Підслухано/Прилуки" мережі Facebook повідомив дядько загиблого Анатолій Ільєнко.

"Сьогодні о 12-й годині відбудеться прощання з нашим рідним Денисом Чаленком, який став жертвою жорстокого вбивства. Давайте всі разом проведемо цю світлу дитину в останню путь з честю", - написав він.

Як відомо із заяв правоохоронців, 4 листопада в Києві була проведена незалежна експертиза тіла хлопця, яка має встановити причину його смерті.

Як повідомляло агентство, за попередньою версією поліції, 29 жовтня хлопця збив дизель-потяг "Ніжин - Гребінка". Проте батьки з цим категорично не погодились. Батько школяра сам провів розслідування, яке засвідчило, що його сина вбили, а тіло притягнули на колії. Про те, що підліток лежав там уже мертвий і холодний, розповів і машиніст, який витягував Дениса з-під поїзда. У місті поповзли чутки, що до вбивства хлопця причетні четверо осіб, серед яких - діти працівників судів та правоохоронців. А вбили Дениса за те, що він заступився за дівчину. Відомо, що перед смертю хлопець повідомив батькові, що отримує смс із погрозами розправи від одного хлопця і показав його фотографію.

Позиція прилуцьких правоохоронців, які відмовлялися об’єктивно розслідувати справу, сколихнула громадськість, і вона влаштувала акцію протесту під стінами місцевого відділу поліції. В результаті його начальника відсторонили від роботи й призначили нового. Батькам і жителям Прилук пообіцяли проведення повторної експертизи. Справу під особистий контроль узяв керівник Нацполіції України Ігор Клименко.

За інформацію сектору комунікації поліції Чернігівської області, учора, 4 листопада, т.в.о. начальника Прилуцького відділу поліції Сергій Сторожук зустрівся з місцевою громадою та розповів, на якому етапі перебуває розслідування смерті підлітка та що зроблено в рамках розслідування кримінального провадження. Наступну зустріч Сторожук пообіцяв провести у четвер, сподіваючись на той час уже мати результати судово-медичної експертизи.

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Попередня правова кваліфікація, за якою було відкрито провадження - ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей).

Усі матеріали резонансної справи передані до Головного слідчого управління, де їх вивченням займається група досвідчених слідчих.

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