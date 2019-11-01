У Прилуках палять шини біля поліції — вимагають розслідувати смерть підлітка

У місті Прилуки Чернігівської області місцеві жителі палили автомобільні шини, мітингуючи під відділом поліції з вимогою розслідувати смерть 14-річного школяра.

Про це повідомив телеканал UA: Чернігів - обласна філія Суспільного телебачення України.

"Там зібралися більше двох сотень людей. Вони вимагають справедливого, на їхню думку, розслідування обставин загибелі 14-річного Дениса Чаленка. Його тіло, нагадаємо, знайшли 29 жовтня увечері на залізничній колії. Рідні не погоджуються із версією загибелі, яку називає поліція, що хлопця збив потяг", - ідеться у повідомленні.

Мітинг у Прилуках проходив напередодні ввечері. Його учасники палили шини, вигукували, що до вбивства школяра можуть бути причетними четверо 16-річних хлопців, які за тиждень до загибелі Дениса надсилали йому СМСки з погрозами за те, що він заступився за дівчину.

До людей вийшов т.в.о. начальника Прилуцького відділу поліції Олександр Яцик. Він повідомив, що з хлопцем, із телефону якого надходили погрози, поліція спілкувалась. Він провини не визнав і його відпустили.

Яцик пообіцяв розслідувати цю справу за тиждень, якщо ж результату не буде - піти у відставку.

Після мітингу в Прилуках, о 23-й годині, на офіційному сайті ГУНП в області з’явилось повідомленні, що поліція Чернігівщини проводить об’єктивне та незалежне розслідування. Представників потерпілої сторони включено до складу слідчо-оперативної групи.

Раніше сектор комунікації ГУНП повідомляв, що 14-річний підліток переходив залізничну колію у невстановленому місці й загинув під колесами потяга сполученням "Ніжин - Гребінка". Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей).

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Батько Дениса не погодився з висновком поліції. Він переконаний, що його сина вбили й після того поклали на колії. Те, що хлопчина лежав там скручений бубликом, був уже холодний і весь у синцях, розповів машиніст, який витягував Дениса з-під потяга.

Крім того, батько провів власне розслідування і знайшов кров далеко від місця, де нібито загинув його син. Зараз батьки та їхній адвокат вимагають проведення повторної експертизи.

Як інформує Нацполіція у Facebook, керівництво Національної поліції взяло під контроль розслідування факту загибелі неповнолітнього. Наголошується, що розслідування цієї події перебуває на особистому контролі голови Нацполіції України Ігоря Клименка та проводитиметься максимально відкрито.

Фото: cn.suspilne.media