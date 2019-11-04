На Херсонщині вже 22 людини отруїлися грибами

На Херсонщині зафіксовано 22 випадки отруєння грибами, обійшлось без летальних інцидентів. Лікарні готові до прийому пацієнтів з отруєннями.

Про це на селекторній нараді у понеділок, 4 листопада, розповів директор департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Короленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогоднішній ранок вже зафіксовано 22 випадки отруєння грибами, в тому числі, діти. Летальних випадків не було», - зазначив Короленко.

За його словами, є випадки, коли люди, які постраждали, кажуть, що вони обізнані, які гриби можна вживати. Тому, як зазначив Короленко, можна припустити, що або у цих випадках не було витримано період термічної обробки грибів, або вони збиралися десь близько дороги чи в місцині, де забруднене повітря.

За його словами, реанімації в лікарнях налаштовані на прийом людей, які отруїлись грибами, і забезпечені необхідними ліками.