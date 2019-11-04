На Житомирщині депутата побили молотком у целофані

На Житомирщині невідомий чоловік увірвався до оселі депутата Овруцької районної ради, керівника місцевого осередку Народного Руху Анатолія Круковського та побив його загорнутим у целофан молотком.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської обласної (крайової) організації Народного Руху України Олег Лагнюк.

«До помешкання голови Овруцької районної організації політичної партії «Народний Рух України», депутата районної ради Анатолія Круковського, вибивши вхідні двері, вдерся невідомий і намагався вбити його. Знаряддям вбивства бандит використав молоток обгорнутий целофаном. Удар був нанесений в сантиметрі від скроні. Врятувало А. М. Круковського те, що в цей час в іншій кімнаті перебувала його сестра, депутат Овруцької районної ради Ольга, яка і прийшла йому на допомогу. Разом вдалось витіснити нападника з помешкання», - йдеться у дописі.

За словами Лагнюка, упродовж останніх двох років це не перший напад на депутата.

Він додав, що обласна організація Народного Руху готує звернення до Головного управління СБУ області.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Житомирській області, потерпілий відмовився подати заяву в поліцію.

Утім подія зареєстрована Овруцьким відділенням поліції за повідомленням у соцмережах. Наразі за місцем проживання депутата працює слідчо-оперативна група.