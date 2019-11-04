Друге "бабине літо" — у розпалі, але вже 7 листопада прийде похолодання

Найближче похолодання в Україні очікується 7 листопада, проте лише на заході та півночі країни.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Вогко, тепло та вітряно - основні дійові особи завтрашнього синоптичного дня в Україні. 5 листопада через нашу територію проходитиме атмосферний фронт - посол одразу трьох циклонів Zend, Benedikt та Arne. Тому з ночі до ночі проходитимуть періодичні дощі: спочатку, вночі та вранці у західних та північних областях, далі аж до нашого сходу. Завтра вдень дощі найбільш ймовірні вздовж смуги Суми-Полтава-Херсон, опади будуть коливатися ліворуч та праворуч від цієї ділянки. Також вдень дощі пройдуть на Закарпатті. На решті території України - без істотних опадів", - зазначила вона.

За даними синоптика, вітер завтра буде південно-західного напрямку, теплий, поривчастий, до сильного.

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Температура повітря +14+20 градусів, на заході та сході +11+16 градусів.

У Києві, за даними синоптика, дощ більш імовірний вночі, завтра вдень - без істотних опадів. Вітер у столиці також буде рвучким, з південного заходу. Температура повітря вночі +11+13, вдень близько +15 градусів.

"Найближче похолодання очікується 7 листопада, проте лише на заході та півночі України. Поки що гріємося", - підсумувала Діденко.