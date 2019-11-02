В аеропорту "Рівне" закрили єдиний рейс

Припинив функціонувати єдиний у рівненському аеропорту рейс на Єгипет.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба аеропорту.

«Закінчилася літня програма чартерних перевезень туроператора «Join Up»з ОКП «МА РІВНЕ». За час виконання пасажирських перевезень за період з березня до кінця жовтня було здійснено 64 рейси, обслужено понад 11 тис. пасажирів», - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що 40% пасажирів були громадянами Білорусі.

Також повідомляється, що літня програма чартерних перевезень, яку виконував авіаперевізник «Bukovyna Airlines» за маршрутом «Рівне — Шарм-ель-Шейх», відбулася без затримок та збоїв.

Польоти здійснювалися на літаку MD-83.