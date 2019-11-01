Бабине літо повертається - де і коли "прогріє" найбільше

В Україні у суботу, 2 листопада, вночі до 12° морозу, а вдень до 11° тепла. Але вже за тиждень місцями "прогріє" до +19°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"2 листопада в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла; у східній частині вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° тепла; на крайньому півдні країни та Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 2 листопада мінлива хмарність, але без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

У столичній області також хмарно і без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

3-4 листопада в Україні очікується мінлива хмарність.

3 листопада у західних та місцями в північних областях невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°, на півдні Одещини, Закарпатті та Прикарпатті до 16° тепла, у східній частині вночі 3-8° морозу, вдень 4-9° тепла.

4 листопада в західних областях невеликий дощ, місцями гроза, вдень на Закарпатті та в Карпатах помірні, місцями значні дощі, температура вночі 6-11° тепла, вдень 14-19°; на решті території без опадів, лише вночі у північних областях місцями невеликий дощ, температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°, у східній частині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла.

Вітер південний, 7-12 м/с, в Україні, крім більшості західних та східних областей, пориви 15-20 м/с.

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У Києві та Київській області 3-4 листопада мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ, лише вдень 4 листопада без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура 3 листопада вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°, 4 листопада вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

5 листопада в Україні невеликий дощ, 6 листопада без опадів, лише в західних та місцями у східних областях невеликий дощ; в Карпатах і на Закарпатті 5-6 листопада помірний дощ. Температура вночі 6-12° тепла; вдень 12-18°, у південній частині місцями 20-22°.

У Києві та області 5 листопада очікується невеликий дощ, 6 листопада без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°.

7-9 листопада в Україні місцями можливий невеликий дощ, 10-11 листопада переважно без опадів, лише в західній частині країни невеликий дощ. Температура вночі 7 листопада 6-12°, надалі в Україні, крім півдня, 3-9° тепла; вдень 10-16°, 7-8 листопада у південній частині до 19°.