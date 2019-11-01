Антикорупційний суд візьметься за справу Труханова 6 листопада

Вищий антикорупційний суд 6 листопада розпочне розгляд справи відносно недостовірного декларування одеського міського голови Геннадія Труханова.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що у ході підготовчого судового засідання у п’ятницю колегія суддів ухвалила призначити справу до розгляду по суті. “У п’ятницю, 1 листопада 2019 року, за участі прокурорів САП в Антикорупційному суді призначити вказану справу до розгляду по суті. Засідання заплановано на 6 листопада 2019 року”. - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, одеський міський голова підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що у деклараціях за 2015 та 2016 роки подано завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн грн та 18 млн грн відповідно.