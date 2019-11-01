У Чернівцях почали руйнуватися нові очисні споруди за 18 мільйонів

У Чернівцях очисні споруди водоканалу, на які витратили 17,7 мільйона гривень, почали руйнуватися вже на третій рік експлуатації, хоча мали 11 років гарантії.

Про це повідомляють на сайті Чернівецької міської ради.

"Дві горизонтальні пісколовки з пропускною спроможністю 100 тис.куб.м/добу на очисних спорудах міста Чернівці побудовано в рамках проєкту ЄС «Покращання екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення системи очистки стічних вод в Чернівцях і Дрокії». Загальна вартість робіт становила 17,7 млн грн, з яких майже 50% – грантові кошти ЄС. В ході комісійного обстеження встановлено, що на кутових з’єднаннях бетонних конструкцій пісколовки з’явилися тріщини, які можуть спричинити порушення герметичності споруди", - йдеться у повідомленні.

У міській раді зазначають, що в березні 2017 року пісколовки були прийняті водоканалом до експлуатації. Підрядник, який виконував роботи на цьому об'єкті, дав гарантію на якість цих робіт впродовж 11 років, тому буде за власний кошт усувати дефекти.

"За результатами обстеження вирішено зобов’язати підрядну організацію «Дельта Буд» на виконання гарантійних зобов’язань власним коштом терміново провести роботи щодо усунення виявлених пошкоджень та тріщин, до початку робіт встановити контрольні маячки для постійного моніторингу стану бетонних конструкцій", - додають у міській раді.

Там запевняють, що ремонтні роботи будуть проведені у стислі терміни. Для цього комунальне підприємство «Чернівціводоканал» тимчасового виведе почергово пісколовки з робочого процесу.

Фото: Чернівецька міськрада