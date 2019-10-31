Дротове радіо повністю відключать у чотирьох областях

З 1 лютого 2020 року "Укртелеком" повністю відмовиться від надання послуги дротового радіо в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Закарпатській областях.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Відмова мешканців регіонів від застарілої послуги дротового радіо призводить до його відключення. Мешканці Одеської, Миколаївської, Херсонської та Закарпатської областей зробили вибір на користь сучасних каналів комунікацій. Дротове радіо тут втратило популярність. Зважаючи на незначну кількість абонентів, збитковість послуги, застаріле обладнання та неможливість проведення його ремонту, прийнято рішення про припинення надання послуги у цих областях з 1 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Водночас, зважаючи на розвиток цифрових засобів комунікацій і наявність безплатної альтернативи, кількість користувачів дротового радіо постійно скорочується по всій Україні.

"Абонентів цієї застарілої послуги суттєво меншає щороку. Зараз компанія обслуговує 330 тисяч домашніх радіоточок, у деяких містах та областях дротове мовлення практично втратило свою популярність як засіб комунікації. Так, в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Закарпатській областях дротовим радіо користується менше 1% населення", - пояснили в Укртелекомі.

Крім втрати популярності, послуга дротового радіо через свою застарілість стала також невигідною і незручною.

Читайте також: На акції Укртелекому наклали арешт за борги перед Ощадбанком

"Більша частина обладнання мережі дротового мовлення, популярного ще у минулому столітті, надзвичайно фізично зношена та морально застаріла, що постійно потребує ремонту та чималих витрат. Укртелеком продовжує підтримувати мережу дротового мовлення в тих регіонах, де є користувачі. Проте зараз є чимало різних сучасних каналів комунікацій, зокрема ефірне мовлення, телебачення та інтернет, яким громадяни й надають перевагу", - наголосили в провайдера.

Також, в Укртелекомі повідомили, що існуючі абоненти послуг поки продовжать користуватися дротовим радіо на діючих умовах.