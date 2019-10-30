Від 6° морозу до 9° тепла: яким буде останній день жовтня

У четвер, 31 жовтня, в Україні очікується до 6° морозу вночі і до 6° тепла вдень.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"31 жовтня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; у більшості південних областей, Криму та на Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла", - зазначається у повідомленні

У Києві також мінлива хмарність і без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.

У столичній області 31 жовтня хмарно, але без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

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1-2 листопада в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті вдень 2 листопада невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; у східній частині вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла; на крайньому півдні країни та Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Києві та Київській області 1-2 листопада мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

3 листопада в західних, місцями в північних та центральних областях невеликий, на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ (вночі на півночі Лівобережжя з мокрим снігом), на решті території без опадів; температура вночі 0-5° тепла, на крайньому заході країни та Одещині до 8° тепла, вдень 7-13°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині місцями до 16°; у східній частині вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

4 листопада в західних областях невеликий, на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ, на решті території без опадів; температура вночі 3-8° тепла, на крайньому заході країни та узбережжі Чорного моря до 11°, вдень 10-16°, на півдні, Закарпатті та Прикарпатті до 19°, на сході країни та півночі Лівобережжя вночі 0-6° тепла, вдень 7-13°.

У Києві та Київській області 3 листопада місцями невеликий дощ, 4 листопада без опадів. Температура 3 листопада вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°; 4 листопада вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.