Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький

Верховна Рада перейменувала місто Переяслав-Хмельницький Київської області на Переяслав.

Відповідну постанову №2175 підтримали 267 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Член Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін зазначив, що з поданням про перейменування Переяслав-Хмельницького до профільного комітету звернулася Київська обласна рада.

Він також уточнив, що це перейменування ініційоване Переяслав-Хмельницькою міською радою з метою повернення місту історичної назви, яка підтримана територіальною громадою на громадських слуханнях.