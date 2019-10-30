На Тернопільщині лікарі виявили сибірську виразку у дитини - діагноз уточнюють

У Тернопільській області, за попереднім висновком лікарів, у дитини виявлено сибірську виразку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Напередодні в одному із центральних районів краю в дитини виявлено захворювання із попереднім діагнозом «сибірська виразка». Хвороба шкірної форми, із середою важкістю перебігу. Дитина перебуває під наглядом лікарів», - сказала телефоном кореспонденту агентства виконувач обов’язків директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України Оксана Чайчук.

За її словами, остаточний діагноз буде оприлюднено після проведення відповідних досліджень, матеріали для яких відправлено до Києва.

За даними обласного лабораторного центру, останніми десятиліттями на Тернопільщині випадків захворювання сибірською виразкою не було зафіксовано.

Сибірка — гостра інфекційна хвороба, яка має переважно шкірну форму, значно рідше — легеневу і кишкову форми з явищами сепсису. Основне джерело інфекції — хворі домашні травоїдні тварини: велика і дрібна рогата худоба. В організм інфекція потрапляє через шкіру, слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, рідше — слизові оболонки кишківника.