Початок листопада принесе нічні приморозки та трохи дощу

В Україні у середу опади не прогнозуються, нічна температура у західних та північних областях від 1° тепла до 4° морозу, на решті території 2-7° тепла; вдень 3-8°, на Закарпатті, півдні та сході країни 9-13°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гірдометцентрі.

"Без опадів, лише у південних, східних областях та в Криму вночі місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у західних та північних областях від 1° тепла до 4° морозу, на решті території 2-7° тепла; вдень 3-8°, на Закарпатті, півдні та сході країни 9-13° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла, на Київщині вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3-8° тепла.

31 жовтня - 1 листопада опади також не прогнозуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

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На Київщині також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

Згідно з прогнозом синоптиків, 2 листопада без опадів, 3 листопада в західних, північних та місцями центральних областях невеликий дощ.

Температура вночі 2 листопада 1-6° морозу, на сході країни до 8° морозу, 3 листопада 0-6° тепла (у східних областях 1-6° морозу); вдень 4-10° тепла, 2 листопада на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни, 3 листопада в західних, Вінницькій області та південній частині 7-13° тепла, на Закарпатті й Прикарпатті місцями до 16°.

У столичному регіоні 2 листопада без опадів, 3 листопада невеликий дощ. Температура вночі 2 листопада 0-5° морозу, 3 листопада 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла.