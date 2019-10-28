Чиновника Фонду держмайна затримали на хабарі у $30 тисяч

Посадовця регіонального відділення Фонду державного майна затримано під час одержання неправомірної вигоди у 30 тисяч доларів.

Про це інформує пресслужба ГПУ.

"Генеральною прокуратурою України спільно з ДБР та СБУ під час розслідування кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України, викрито та затримано начальника одного з відділів регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, цей посадовець вимагав та отримав від директора одного з держпідприємств хабар в сумі 30 тисяч доларів за сприяння у погодженні документів стосовно розпаювання земель цього підприємства, а також у продовженні контракту щодо подальшого перебування останнього на посаді директора.

Під час обшуку у домоволодінні чиновника виявлено та вилучено грошові кошти на суму понад пів мільйона доларів.

Посадовця затримано одразу після одержання неправомірної вигоди 30 тисяч доларів та повідомлено про підозру, зазначили у ГПУ.

Фото: gp.gov.ua