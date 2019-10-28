Інноваційні проєкти в громадах: досвід Чернігівщини

Представники дев’яти ОТГ Чернігівщини розповіли про пріоритети роботи своїх громад, реалізовані ініціативи, оригінальні "ноу-хау"

Реформа децентралізації на Чернігівщині вийшла на той етап розвитку, про який мріяли її "архітектори": вона почала змінювати свідомість людей і робити їх господарями свого життя. Яскравим свідченням цього стала презентація "Кращі практики громад Чернігівщини", організована Чернігівським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою".

"На сьогодні наші громади навчилися будувати дороги, міняти вікна, латати дірки у дахах, ремонтувати об’єкти інфраструктури, утеплювати їх і робити більш привабливими й комфортними. Але водночас вони працюють над покращенням якості послуг, наповненням змістом того чи іншого закладу, реалізовують унікальні проєкти та ініціативи. Наші громади дбають про те, щоб освітній простір ставав по-справжньому новітнім, культурний наповнювався життям і притягував до себе людей, велику увагу приділяють збереженню здоров’я та розвитку спорту. У громадах з’явилися активісти, які разом з представниками влади опікуються тим чи іншим напрямком діяльності, і це дуже класно, показово, це результат нашої з вами спільної роботи", - сказала на початку заходу директорка Чернігівського ЦРМС Ірина Кудрик.

На підтвердження її слів представники дев’яти ОТГ розповіли про пріоритети роботи своїх громад, реалізовані ініціативи, оригінальні "ноу-хау", поділилися історіями успіху, знаннями та набутим досвідом.

РЕАЛЬНО ЕКОНОМИТИ

Питаннями енергоефективності у Менській громаді почали займатися ще задовго до об’єднання. У 2013 році Менська міськрада підписала Угоду мерів, розробила План дій сталого енергетичного розвитку і залучила європейський грант у сумі понад 600 тис. євро на модернізацію вуличного освітлення. Понад 1400 старих ліхтарів у місті замінили на світлодіодні LED-світильники, впровадили систему управління освітленням. Здобутий досвід став у пригоді після об’єднання Мени з 32-ма селищними та сільськими радами у 2016 році. Як повідомив на презентації секретар Менської міськради Юрій Стальниченко, на сьогодні сучасне енергоощадне освітлення мають іще 9 населених пунктів громади. Першочергово його роблять на центральних вулицях, біля адмінбудівель, будинків культури, шкіл, дитсадків, медичних закладів - аби людям було зручно до них діставатися в будь-яку пору доби.

Другим напрямком роботи, спрямованої на економію ресурсів, у Менській ОТГ стала термомодернізація будівель - закладів соціальної сфери та житлових багатоквартирних будинків. Тут теж зроблені перші кроки, які скоро даватимуть віддачу. Для прикладу Стальниченко розповів, як проводилась енергореновація дитячого садка "Сонечко".

"Ми, органи місцевого самоврядування, повинні розуміти: якщо будемо переходити від слів до діла, до реальних заходів з енергоефективності, то почнемо реально економити", - наголосив доповідач.

Аби це розуміла не тільки місцева влада, а й населення, у громаді започаткували щорічний фестиваль "ЛюМена", спрямований на популяризацію енергоефективних технологій та енергоощадного способу життя. Пропаганді енергозбереження на фесті присвячуються окремі локації, конкурси, вікторини, семінари. Заходи адресовані дітям та дорослим. Фестиваль проводився уже двічі і збирав чимало людей. Не останню роль у залученні на нього відвідувачів відіграє запрошення популярних гуртів. Цього року енергоощадні прагнення громади підтримали KOZAK SYSTEM та Haydamaky.

У подальших планах Менської міськради - розробка нового Плану дій сталого енергетичного розвитку, який уже враховуватиме потреби всієї громади, та створення системи ефективного енергоменеджменту.

Грамотний підхід до планування майбутнього та прогресивне мислення керівництва ОТГ сприяє й розвитку економіки в громаді. І енергетика тут теж не на останньому місці. На сьогодні під Меною споруджується найбільша в області сонячна електростанція потужністю до 9 МВт. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки розробці Генерального плану міста і виділенню землі під створення промислової зони. Окрім СЕС, там будується також агрологістичний комплекс, а пізніше з’явиться індустріальний парк.

ВЛАСНІ ЗУПИНКИ І ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ

Прикладом для наслідування може стати досвід Куликівської ОТГ, яка налічує 23 населених пункти з населенням 15,5 тисяч осіб. Тут "вдарили" по всіх найсерйозніших напрямках, які впливають на життєдіяльність населення. Тому що стратегічною метою визначили покращення якості життя людей.

Значним досягненням у громаді вважають реконструкцію КП "Куликівське виробниче управління житлово-комунального господарства" (ВУЖКГ) і розширення сфери комунальних послуг. Коли громада тільки створювалась, це підприємство було збитковим, його майно знаходилось під арештом, комунальна техніка була відсутня. В такому стані воно просто не могло обслуговувати 23 населені пункти. Керівництву ОТГ довелося докласти чимало зусиль, аби змінити ситуацію, але в результаті ВУЖКГ не тільки розширило перелік послуг, а й налагодило власне виробництво. У переліку його продукції - автобусні зупинки, дитячі майданчики, торгові ятки, паркани, квіткові арки, вуличні ліхтарі, контейнери під пет-пляшку тощо. Першими споживачами є, звичайно, громада, якій названа продукція дістається в рази дешевше, ніж вона коштує на ринку.

"У своїй громаді ми вже встановили 30 автобусних зупинок, торгові ятки і вони у нас в рази дешевші, ніж їх аналоги в інтернеті. Там, приміром, річ коштує 10 тис. грн, а її собівартість, виявляється, менше тисячі", - зауважила голова Куликівської селищної ради Наталія Халімон.

Дбають у громаді й про зайнятість населення. З метою створення нових робочих місць у 5 селах відкрили перукарні і швейні майстерні.

Коштом Державного фонду регіонального розвитку (6 млн грн) в ОТГ створили власний парк комунальної техніки. Закупили сміттєвоз, трактори і навісне обладнання, автобус, тракторний каток. За рахунок інфраструктурної субвенції з держбюджету (понад 5 млн грн) провели вуличне освітлення.

Дбайливе ставлення до екології теж стало одним з пріоритетів громади. Тому на сьогодні в ній уже розчистили 4 ставки, а в одному селі привели до ладу колодязі, які не чистили десятки років. Останнє вдалося завдяки співпраці з чернігівським клубом Соропримісток, який залучає інвестиції. Показавши усім, де можна знайти фінансування, керівництво ОТГ пропонує й іншим селам зайнятися чисткою своїх криниць.

Забезпечити населення якісною питною водою в громаді прагнуть і шляхом будівництва нових глибоководних свердловин. Їх пробили вже в 4-х селах (із перспективою будівництва водогонів), три свердловини капітально відремонтували.

Не забули в ОТГ й про чистоту довкілля. Відтак, почали запроваджувати роздільний збір сміття. До цієї роботи охоче підключились освітні заклади. Вони підтримали ініціативу і швидко стали центрами просвітництва та екологічного виховання підростаючих поколінь.

"Я вірю в те, що Куликівщина стане бажаним місцем для проживання і роботи молоді, привабливим місцем для інвесторів і підприємців", - сказала наприкінці своєї презентації очільниця громади.

ОБСТЕЖИТИ ВСІХ ДІТЕЙ!

Парафіївська ОТГ свого часу була флагманом об’єднавчих процесів в Україні і однією з перших громад нової формації в області. Про готовність об’єднатися в ній було заявлено ще у 2014 році. До роботи, якої було непочатий край, у ній взялися з 1 січня 2016-го. Як розповіла Парафіївський селищний голова Валентина Карпенко, соціальна інфраструктура - школи, дитсадки, ФАПи, лікарні - все було у плачевному, напівзруйнованому стані. Відтоді в громаді багато чого зробили для відновлення закладів, реалізували чимало проєктів та ініціатив, але в ЦРМС пані Валентина акцентувала на розвитку медичної сфери.

Зокрема, вона розповіла, що на виконання заходів медичної реформи у Парафіївській ОТГ було створено центр первинної медико-санітарної допомоги. Йому підпорядковані 2 амбулаторії й 4 ФАПи. Амбулаторія в селі Іваниця працює цілодобово, в режимі "швидкої допомоги", аби люди мали куди звернутися в разі гострої потреби. "Ми, до речі, першими подали такий приклад", - зауважила Карпенко.

Збережені в селищі лабораторії дозволяють людям на місці робити необхідні аналізи й не їздити за такою послугою в райцентр. У найближчих планах ОТГ - добудувати вже розпочату сучасну амбулаторію, а пізніше створити діагностично-реабілітаційний центр.

Турбуючись про здоров’я жителів громади, у Парафіївці започаткували рідкісну ініціативу комплексного медичного обстеження всіх дітей, яких в ОТГ 780. Для цього запросили 7 лікарів з обласної дитячої лікарні, професора-хірурга з Охматдиту та реабілітолога з Перу, який в останні роки працює в Україні. За один день вони обстежили 80 неповнолітніх. Результати виявились вражаючими: 40 дітей мають порушення опорно-рухового апарату, а 16 потребують хірургічного втручання...

"Знаючи, на якому рівні в нас медицина, ми всі сили докладаємо до того, щоб якось підтримати наших людей", - сказала наостанок селищний голова.

ПО ГРИВНІ З ГЕКТАРА НА СПОРТ

Одним з пріоритетів роботи Семенівської ОТГ із населенням майже 12 тисяч осіб є розвиток спорту. Не заради високих досягнень, як підкреслив у своєму виступі Семенівський міський голова Сергій Деденко, а заради здоров’я і збільшення тривалості життя населення - аби відірвати його від пляшки з оковитою та комп’ютерних ігор, чим сьогодні на дозвіллі "розважається" як молодь, так і люди старшого віку, прищеплювати дітям здоровий спосіб життя.

До 2017 року, розповів Деденко, Семенівка не могла похвалитися наявністю спортивної інфраструктури. Був лише один стадіон ФСК "Колос", який міська рада підтримує і сьогодні, ото і все.

Нині ж у Семенівці збудовано спортмайданчик зі штучним покриттям, ведуться роботи зі спорудження мультифункціональної арени для 4-х видів спорту. Поява останнього об’єкта є наслідком цьогорічної участі громади у державній програмі будівництва багатофункціональних спортмайданчиків. Половину необхідної на нього суми виділяє міський бюджет.

Також у Семенівці працює потужна дитячо-юнацька спортивна школа, де розвиваються футбол, волейбол, кілька видів боротьби та ін. Фінансується вона з міського бюджету. Крім того, на її розвиток влада залучає спонсорські кошти.

"Наші спонсори - це, перш за все, фермери. У нас їх багато, і ми з ними домовились, що 1 гривню з 1 гектара вони щороку віддають на потреби ДЮСШ. Завдяки цьому ми доплачуємо нашим тренерам, а одному з них - майстру спорту, який переїхав до нас із Криму і живе в селі, навіть купили машину - аби він міг їздити в місто на роботу. Загалом для розвитку нашого спорту ми щорічно акумулюємо десь до 500 тис. грн додаткових спонсорських коштів. Всього ж за останні 2 роки у спортивну інфраструктуру ми вклали 10 млн грн", - поінформував міський голова.

Підвищення уваги в громаді до розвитку спорту мало-помалу дає свої результати. У започаткованому два роки тому легкоатлетичному пробігу участь бере все більше людей. Волейбольні команди спортшколи (дівчачі й хлоп’ячі) представляють Чернігівщину на чемпіонатах України серед школярів. Кілька талановитих хлопців із Семенівської ОТГ вже грають у відомих футбольних командах.

У найближчих планах громади - ремонт і перепрофілювання міського кінотеатру під спортивний зал. Таке рішення прийнято через дорожнечу відновлення справжнього спортзалу, який уже 30 років у Семенівці стоїть пусткою. З метою реанімувати будівлю для використання за призначенням у громаді розробили проєкт її реконструкції вартістю 7 млн грн і подали його на розгляд ДФРР. Проєктом передбачено створення залів для фітнесу, боксу, інших єдиноборств, а також розміщення тренажерів.

БАБУСІ ТЕЖ ЧИТАЮТЬ ІНТЕРНЕТ

Презентація Тупичівської ОТГ, утвореної наприкінці 2017 року внаслідок об'єднання трьох сільських рад із населенням 2,7 тис. осіб, вразила прогресивністю. Завдяки наявності в громаді інтернету, там обрали найсучасніші канали інформування і комунікації - Facebook та YouTube.

Як розповіла Тупичівський сільський голова Лариса Шовкова, ця ідея прийшла після аналізу традиційних засобів інформування населення: випуску власного друкованого інформаційного вісника та розміщення публікацій у районній газеті. Вирішивши, що вони є затратними й неефективними, в ОТГ пішли своїм шляхом.

Посприяв цьому шкільний лаборант Михайло Воробей, який уже багато років захоплюється відеозйомкою і має на YouTube свій канал, куди викладає відзняті ним шкільні заходи. Він запропонував керівництву громади виготовити інформаційний ролик про прибуття в Тупичів закуплених тракторів. Пані Лариса погодилась прокоментувати подію на тлі техніки, і відзнятий матеріал пішов в інтернет. Люди зацікавилися, стали дивитися, і це підштовхнуло сільраду розвивати цей напрямок інформування.

"На сьогодні ми транслюємо новини з ОТГ, які збираємо і записуємо, вітання з професійними та іншими святами, ювілеями, окремі репортажі про життя громади. В ролі ведучих пробують себе всі, хто бажає. В основному, це працівники закладів освіти, культури і школярі. І настільки це людям подобається, що ми вже не думаємо ні про газету, ні про які інші засоби комунікації. Ми чітко обрали цей напрямок і будемо його вдосконалювати. Для підвищення якості відеороликів зараз облаштовуємо студію, придбали необхідну техніку - мікрофони та відеокамеру", - розповіла Шовкова.

За її словами, на сьогодні відеоролики про життя громади набрали вже 48 тисяч переглядів. А на сторінку ОТГ у Facebook менш ніж за рік підписалося 1100 осіб. Окрім цього, громада має власний офіційний сайт.

На запитання, як ці новини бачать-читають старенькі бабусі, пані Лариса відповіла, що у багатьох представників старших поколінь сьогодні є не тільки смартфони, а й ноутбуки, якими вони вміють користуватися.

РУХ УПЕРЕД

Інші озвучені на заході в ЦРМС практики були не менш цікавими, але детально зупинятися на них уже не будемо. Відзначимо лише, що корисним для інших досвідом створення молодіжного простору поділилися Ніжинська ОТГ в особі директорки нещодавно відкритого там молодіжного центру Анжели Тимченко. Про підходи до благоустрою території громади, розчистку 120 м берегової лінії та поглиблення русла річки Удай розповіла Варвинський селищний голова Валентина Саверська-Лишохва. Досвідом проєктної діяльності, яка допомагає заробляти для громади додаткові кошти, поділився заступник Лосинівського селищного голови Роман Шевчун. Він скромно зазначив, що із запланованого мільйона йому поки що вдалося залучити 400 тис. грн. Про реалізацію гасла "Здорова людина - успішна громада" й шляхи відновлення інфраструктурних об’єктів розповіла спеціаліст інформаційного відділу Сновської міської ради Лариса Мартиненко.

Представники ще трьох громад презентували стратегії розвитку, які вони розробили та затвердили за підтримки Чернігівського ЦРМС.

Проведений захід вийшов настільки жвавим, цікавим, інформаційно насиченим та багатим на ідеї, що в Центрі пообіцяли продовжити започатковане й надати іншим громадам можливість розповісти про свої "ноу-хау".

"Обмін досвідом та порівняння своїх досягнень із результатами сусідів, конкуренція між громадами є надзвичайно важливими, тому що сприяють розвитку та досягненню нових вищих цілей. І це завжди рух вперед", - констатувала Ірина Кудрик.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Наталя Потапчук, Чернігів.

Фото автора і надані Чернігівським ЦРМС