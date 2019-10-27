Мокрий сніг і мороз до 5°: українців чекає суттєве похолодання

У понеділок в Україні невеликі опади ймовірні лише у західних областях, уночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, у західних та північних областях 9-14°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без істотних опадів, лише у західних областях вдень невеликий дощ. У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, у західних та північних областях 9-14°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°, на Київщині вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

Згідно з прогнозом, 29 жовтня в Україні, 30 жовтня у південній частині, східних областях, на Закарпатті й Прикарпатті місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с.

Зниження температури 29 жовтня вночі до 1-6° тепла, вдень до 5-10° (на півдні та сході вночі 4-9°, вдень 11-16°); 30 жовтня вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 2-7° тепла, на півдні країни вночі температура істотно не зміниться, вдень знизиться до 7-12°.

У столичному регіоні 29 жовтня місцями невеликий дощ, 30 жовтня без опадів. Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с. Зниження температури 29 жовтня вночі до 1-6° тепла, вдень до 5-10°; 30 жовтня вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 2-7° тепла.

31 жовтня - 1 листопада істотні опади не прогнозуються. Температура вночі 0-5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни, 1 листопада і в північних областях від 2° морозу до 3° тепла; вдень в Україні 2-7° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 10° тепла.

На Київщині температура вночі 31 жовтня 0-5° морозу, 1 листопада від 2° морозу до 3° тепла; вдень 2-7° тепла. Без істотних опадів.