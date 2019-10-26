Телефони, документи та гори сміття: запорізькі дайвери почистили дно Дніпра

Телефони, документи та гори сміття: запорізькі дайвери почистили дно Дніпра

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Укрінформ
Запорізька обласна федерація дайвінгу, риболовлі та підводного полювання провела чергове прибирання сміття на дні Дніпра та центральному пляжі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми проводимо підводні суботники з 2011 року. Це наш 8-й осінній суботник. За одне таке прибирання дістаємо з дна Дніпра майже тонну сміття. В основному це скло, пластик, телефони, документи. Був випадок, коли знайшли великого померлого варана. Тут, на березі, колись працював океанаріум", - розповів секретар запорізької обласної федерації дайвінгу та риболовлі Євген Самсонов.

У Запоріжжі дайвери провели підводний суботник / Фото: Ольга Звонарьова. Укрінформ

Чистити Дніпро прийшли 20 "підводників". Температура води в Дніпрі - 13-15 градусів, температура повітря приблизно така ж.

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За словами 79-річного дайвера Бориса Мамедова, він не пропустив ще жодного прибирання, а дайвінгом займається з 18 років.

Сьогодні за дві години запорожці прибрали від сміття приблизно 1,5-кілометрову територію.

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