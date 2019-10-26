Телефони, документи та гори сміття: запорізькі дайвери почистили дно Дніпра

Запорізька обласна федерація дайвінгу, риболовлі та підводного полювання провела чергове прибирання сміття на дні Дніпра та центральному пляжі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми проводимо підводні суботники з 2011 року. Це наш 8-й осінній суботник. За одне таке прибирання дістаємо з дна Дніпра майже тонну сміття. В основному це скло, пластик, телефони, документи. Був випадок, коли знайшли великого померлого варана. Тут, на березі, колись працював океанаріум", - розповів секретар запорізької обласної федерації дайвінгу та риболовлі Євген Самсонов.

У Запоріжжі дайвери провели підводний суботник / Фото: Ольга Звонарьова. Укрінформ

Чистити Дніпро прийшли 20 "підводників". Температура води в Дніпрі - 13-15 градусів, температура повітря приблизно така ж.

За словами 79-річного дайвера Бориса Мамедова, він не пропустив ще жодного прибирання, а дайвінгом займається з 18 років.

Сьогодні за дві години запорожці прибрали від сміття приблизно 1,5-кілометрову територію.