Українцям обіцяють наступного тижня дощ зі снігом

"Без опадів. У більшості областей вночі та в першій половині дня тумани. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті 17-22°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу опади не очікуються. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 7-9°, вдень 14-16°, у області вночі 4-9°, вдень 13-18°.

Згідно з прогнозом, 27-28 жовтня без опадів, лише вдень у понеділок у західних областях місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 13-18°, 28 жовтня у західних та північних областях 10-15°.

На Київщині 27-28 жовтня також без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 27 жовтня 13-18°, 28 жовтня 10-15°.

У вівторок та середу прогнозується місцями невеликий дощ, 30 жовтня в західних та північних областях з мокрим снігом. Поступове зниження температури: вночі 2-9°, 30 жовтня в західних та північних областях від 4° тепла до 2° морозу, вдень 29 жовтня 11-17°, в західних, північних та більшості центральних областей 7-13°, 30 жовтня 4-10°, на півдні та Закарпатті 9-15° тепла. В Карпатах часом невеликий мокрий сніг та дощ, температура протягом доби 29 жовтня 0-5° тепла, 30 жовтня від 4° морозу до 1° тепла.

У столичному регіоні 29- 30 жовтня місцями невеликий дощ, 30 жовтня з мокрим снігом. Поступове зниження температури: 29 жовтня вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, 30 жовтня вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, 31 жовтня - 1 листопада переважно без опадів. 2-4 листопада в Україні, крім більшості західних та північних областей, часом опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі в західних та північних областях від 4° морозу до 2° тепла, на решті території 0-6° тепла, на крайньому півдні до 9° тепла; вдень 3-9° тепла, на півдні 6-12°.