Україна завтра знову “потопатиме” в тумані

Синоптики попереджають про туман і погану видимість до кінця доби 25 та вранці 26 жовтня в Україні.

Про це повідомляє ДСНС України.

“За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця доби 25 жовтня з утриманням вночі та вранці 26 жовтня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності)”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Києві та області до кінця доби 25 жовтня з утриманням вночі та в першій половині дня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності).