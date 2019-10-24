Гончарук наказав переселити Буковинську митницю з "приміщення Бурбака"

Зокрема, Нефьодов повідомив, що до нової служби увійдуть лише ті митники, які зможуть до першого грудня показати реальний результат боротьби із контрабандою на Буковині.

«Зараз на Чернівецькій митниці звітують про дуже дріб'язкові затримання, як от 20 пар взуття чи дитячі шапочки. Але це не показник результативної боротьби з контрабандою. У вас є 5 тижнів, щоб почати працювати і змінити ситуацію", - звертаючись до присутніх митників сказав керівник Держмитслужби.

Він повідомив, що за цей час всі митники пройдуть серйозний аудит і якщо ситуація не зміниться, будуть масові звільнення.

"Тільки ті, хто покаже справжню, а не показову боротьбу з контрабандою, перейде працювати до нової реформованої митниці», - додав головний митник країни.

Гончарук, який був присутній на нараді, дав завдання в. о. голови Чернівецької ОДА Михайлу Павлюку знайти нове приміщення для митниці, яке б не було пов'язане з приватними фірмами.

"Наскільки мені відомо, то це приміщення, де ми зараз проводимо нараду, належить Бурбаку (колишній нардеп, керівник фракції "Народний фронт" у ВР - ред.). І кажуть, що він далеко не остання людина щодо контрабанди в цьому регіоні. Тому я прошу вас до першого грудня віднайти нове приміщення, в якому буде працювати нова реформована митниця і яке не буде пов'язане з будь-якими приватними структурами", - звернувся Олексій Гончарук до в.о. голови Чернівецької ОДА.

Окрім наради із митниками Чернівецької області, під час сьогоднішнього візиту прем'єр разом із керівником митної служби та місцевими керівниками правоохоронних структур відвідав пункт пропуску "Порубне", а також провів зустріч з бізнесом, представниками ОТГ і журналістами у Чернівецькому національному університеті.