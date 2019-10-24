Через туман Гончарук не може вилетіти до Чернівців

Виліт рейсу з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, який сьогодні планував провести робочий візит у Чернівецькій області, затримується через погодні умови.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор Чернівецького аеропорту Борис Морський.

"Очікуємо рейс з Прем'єр-міністром десь ближче до 14:00, якщо все буде добре. Поки що погода не дає можливості вилетіти з Києва", - сказав директор аеропорту.

Він зазначив, що аеропорт повністю готовий до прийому цього та інших рейсів. Проте через сильний туман авіакомпанія, яка обслуговує рейс, його перенесла.

Як повідомлялося, 24 жовтня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук здійснить робочу поїздку в Чернівецьку область, де матиме низку зустрічей та нарад.