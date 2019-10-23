Від 0° до +26°: синоптики дали "туманний" прогноз до кінця тижня

Найближчими днями опадів не очікується, стане дещо прохолодніше, тумани залишаться.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У четвер, 24 жовтня, в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, в Карпатах 0-5° тепла; вдень 15-20°, на Закарпатті та Прикарпатті 21-26°", - йдеться у повідомленні.

25-26 жовтня невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці тумани. Вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°; вдень 14-19°, 25 жовтня на крайньому заході до 24°.

27-28 жовтня без опадів, лише вдень 28 жовтня у західних та північних областях місцями невеликий дощ. Температура вночі 4-10° тепла; вдень 14-19°, на Закарпатті та Прикарпатті до 22°, 28 жовтня у західних та північних областях 8-14°.

У Києві та області 24 жовтня мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі в столиці 8-10° тепла, по області 5-10°, вдень у Києві 17-19°, по області 15-20°.

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25-26 жовтня погода не зазнає суттєвих змін.

27-28 жовтня без опадів, лише вдень 28 жовтня місцями невеликий дощ. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 27 жовтня 14-19°, 28 жовтня 9-14°.