У Сумах відкрили пам’ятник Ярославу Мудрому

23 жовтня у середмісті Сум відбулося урочисте відкриття пам’ятника Ярославу Мудрому.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми розвиваємо Суми духовно і культурно, і важливу роль у справі відродження духовності відіграють саме такі речі. Ярослав Мудрий заклав моральні ціннісні основи, які визначають наше життя і понині, тому його постать є важливою у справі зміцнення державотворення та виховання підростаючого покоління», - сказав на відкритті монумента мер Сум Олександр Лисенко.

Посадовець зауважив, що всі роботи зі створення пам’ятника та проведення благоустрою здійснювались за кошти меценатів.

«Добре, що сумчани таким чином долучаються до розвитку нашого міста. Дякую меценатам та громадським організаціям за те, що підтримали нашу ініціативу зі створення і встановлення пам'ятника великому князю Київської Русі», – зауважив Лисенко.

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Пам’ятник освятив Високопреосвященнійший Мефодій, архієпископ Сумський і Охтирський у співслужінні священиків Сум.

Пам’ятник виготовлений із бетону, має висоту 4 м. Створив його скульптор Руслан Торяник.

Варто зауважити, що наприкінці серпня виконавчий комітет Сумської міськради погодив встановлення в Сумах крім пам’ятника Ярославу Мудрому також пам’ятників Героям Майдану, Семену Сапуну та всім репресованим у 30–40-х роках XX століття.

Фото з сайту smr.gov.ua