Спалах дифтерії: на Закарпатті є лише вісім доз сироватки

Спалах дифтерії: на Закарпатті є лише вісім доз сироватки

Укрінформ
На Закарпатті нині є 8 доз протидифтерійної сироватки, в області звертатимуться до МОЗ з тим, аби перерозподілити сироватку по регіонах — у зв'язку із спалахом інфекції в Ужгороді.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив Михайло Поляк, директор комунального неприбуткового підприємства “Обласна клінічна інфекційна лікарня” Закарпатської облради.

“У нас на Закарпатті є тільки 8 доз протидифтерійної сироватки. У зв'язку зі спалахом інфекції ми звернулися до МОЗ, сьогодні протягом дня будемо ще мати розмови з цього приводу в телефонному режимі. Такі сироватки є у кожній області, тож при потребі МОН вирішить це питання - як перерозподілити цю сироватку між регіонами і поповнити наш запас,” - сказав Поляк.

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З його слів, поки що троє хворих на дифтерію студентів-іноземців, які госпіталізовані, не потребують введення сироватки.

Як повідомляв Укрінформ, в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії — у обласній інфекційній лікарні знаходяться троє хворих на дифтерію. Ще у 12 виявили позитивний посів на токсигенний штам збудника дифтерії. Їх госпіталізують сьогодні протягом дня. Усі інфіковані — студенти-іноземці Ужгородського національного університету.

Наприкінці серпня МОЗ розподілило та відправило в регіони партію сироватки проти дифтерії - 200 ампул дифтерійного антитоксину, надані ВООЗ як гуманітарна допомога Україні. Також тривають закупівлі цього препарату за кошти держбюджету.

Дифтерійний антитоксин використовується для лікування дифтерії.

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