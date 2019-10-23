На Прикарпатті у дитсадку отруїлись шестеро дітей

В Івано-Франківській області, у Косівському районі, шестеро дітей з Кобаківського закладу дошкільної освіти потрапили до лікарні з ознаками кишкової інфекції.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«До інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства «Косівська центральна районна лікарня Косівської районної ради Івано-Франківської області» госпіталізовано 6 дітей, які відвідують Кобаківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Малятко» зі скаргами на підвищення температури тіла, нудоту, багаторазову блювоту, пронос, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція - 5 осіб, гострий гастроентерит – 1 особа», - повідомляє управління ОДА.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, усі діти найбільш ймовірно занедужали через ротовірусну інфекцію. До дитсадка вони прийшли здоровими і вже по обіді почали скаржитись на біль у животі.

Наразі, у яслах-садку фахівці проводять санітарно-епідемічні заходи та медичний огляд дітей.

Госпіталізовані діти перебувають у стані середньої важкості.