На Полтавщині застрелився депутат райради

У селищі міського типу Шишаки, що на Полтавщині, покінчив життя самогубством чоловік.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікацій поліції Полтавської області.

"Ця подія сталася вчора в смт Шишаки Полтавської області. За місцем проживання покінчив життя самогубством чоловік 1964 року народження, шляхом пострілу в голову із мисливської рушниці", - повідомили у пресслужбі.

У пресслужбі зазначили, що про інцидент до поліції повідомила дружина загиблого.

"Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115, це умисне вбивство, з позначкою "самогубство". В рамках кримінального провадження поліція встановлює всі обставини та причини цієї події", - уточнили у пресслужбі.

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За даними ЗМІ, загиблий чоловік - депутат Шишаківської районної ради від "Батьківщини" Володимир Петренко.