Під Києвом невідомі обстріляли водія авто — поліція оголосила спецоперацію "Сирена"

У селі Княжичі, що на Київщині, невідомі особи здійснили постріли у водія легкового авто, введено поліцейську спецоперацію “Сирена”.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"У селі Княжичі Броварського району невідомі особи здійснили постріли у водія легковика, після чого “стрілки” зникли у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

У поліції пояснили, що передувала цьому інциденту ДТП.

Так, автомобіль, що рухався назустріч, скоїв зіткнення з легковим авто потерпілого і невідомі відкрили вогонь.

За даними поліції, наразі поранений водій знаходиться у лікарні. На місці поліції працюють керівництво Головного управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції та криміналістична лабораторія.

"З метою затримання озброєних зловмисників на території Київщини введено поліцейську спеціальну операцію “Сирена”. Правоохоронці звертаються до громадян з порозумінням поставитись до зупинки транспортних та перевірки транспортних засобів", - уточнюється у повідомленні.