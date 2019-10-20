В Одесі горить монастир

В Одесі триває ліквідація пожежі на території чоловічого монастиря.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“20 жовтня о 18.53 в м. Одеса на проспекті Небесної сотні, 10/10 на території чоловічого монастиря в одноповерховій будівлі виникла пожежа на площі близько 500 кв. м”, - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, зазначили в ДСНС.

До гасіння залучено 30 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

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На проспекті Небесної cотні в Одесі розташовується Свято-Іверський чоловічий монастир.

Фото: УСИ