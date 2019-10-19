Синоптики попередили про погану видимість через тумани

У неділю вночі та вранці на переважній частині території України буде туманно.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"20 жовтня вночі та вранці у південних, східних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

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Температура вночі 4-9° тепла, на півдні та крайньому заході до 12°; вдень 17-22°, у західних областях місцями 23-25°.

21-22 жовтня також без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 3-5 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на крайньому заході та півдні країни до 12°; вдень 17-22°, на Закарпатті та Прикарпатті до 25° (на узбережжі морів подекуди 14-16°).