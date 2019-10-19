Українцям обіцяють суху і теплу погоду

У неділю, 20 жовтня, буде сухо і тепло, але на чималій території країни стелитиметься туман.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"20 жовтня невелика хмарність, без опадів. Уночі та вранці у південних, східних та центральних областях туман. Вітер південний та південно-східний, 3-8 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі 4-9° тепла, на півдні та крайньому заході до 12°; вдень 17-22°, у західних областях місцями 23-25°.

21-22 жовтня також без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 3-5 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на крайньому заході та півдні країни до 12°; вдень 17-22°, на Закарпатті та Прикарпатті до 25° (на узбережжі морів подекуди 14-16°).

23- 24 жовтня без опадів. Температура вночі 5-11°, вдень 14-20°.

По Києву 20 жовтня спостерігатиметься невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 20-22°.

По Київській області без опадів. Вітер південний та південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 17-22°.

21-22 жовтня без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 3-5 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 17-22°.

23-24 жовтня опади також не очікуються. Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°.