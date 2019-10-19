Українців чекає "майже літо" ще п’ять днів - місцями прогріє до +25°

В Україні у суботу, 19 жовтня, збережеться суха і тепла погода, вночі та вранці туман.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"19 жовтня невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці тумани (в західних та північних областях - місцями). Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 17-22°.

У неділю й понеділок, 20-21 жовтня, синоптики також обіцяють без опадів. Вночі та вранці туман (в західних та північних областях - місцями). Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9°, на крайньому заході та півдні країни до 12°; вдень 17-22°, на Закарпатті та Прикарпатті місцями до 25°.

Без опадів в Україні буде і 22-23 жовтня. Температура вночі становитиме 5-11°, вдень 16-22°, 23 жовтня в Україні, крім півдня та Закарпаття, 13-19°.

Також, за прогнозами синоптиків, суха погода утримається 24-26 жовтня. У ці дні температура вночі становитиме 3-9° тепла, на півдні до 11°, вдень 14-19°, на півдні та заході до 21°.

Водночас 27-28 жовтня, як попереджає Укргідрометцентр, очікується зниження температури на 3-6°.

У Києві та Києві завтра, 19 жовтня, невелика хмарність, без опадів.

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Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 20-22°; по області вночі 4-9°, вдень 17-22°.

Впродовж 20-21 жовтня у Києві також буде без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9°, вдень 17-22°.

Суха погода збережеться у столиці й 22-23 жовтня. Температура повітря вночі становитиме 5-10°; вдень 22 жовтня 16-21°, 23 жовтня 13-18°.