Поліція перевіряє інформацію про "чорних трансплантологів" у Борисполі

Поліцейські Київщини перевіряють факт незаконної трансплантації людських органів в одному з приватних медичних центрів у Борисполі.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"За фактом порушення вимог чинного законодавства про охорону праці в одному з приватних медичних центрів працівники Бориспільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 271 Кримінального кодексу України. У ході розслідування поліцейські дізналися, що там можуть відбуватися незаконні медичні операції", - йдеться у повідомленні.

Тож, за новоявленим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст.143 (Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини) ККУ та провели санкціонований обшук у медичному закладі.

Під час цього обшуку працівники Бориспільського відділу поліції спільно з оперативниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Київщини вилучили документацію, технологічне обладнання, зокрема кріохолодильні камери з різними біологічними зразками.

"Щодо вилучених речових доказів призначено відповідні експертизи. Наразі поліцейські встановлюють походження біологічних зразків та з якою метою вони там зберігалися", - зазначається у повідомленні.