На хімічному підприємстві в Рівненській області стався вибух

У селищі Клевань, що неподалік Рівного, на хімічному підприємстві "Колор С.І.М" вибухнув резервуар.

Про це повідомив заступник голови Клеванської ОТГ Володимир Мокляк у своєму Facebook.

За його словами, на території підприємства працюють пожежники. За попередньою інформацією, у приміщенні будівлі заводу сталося замикання електрики, вибухнула газоповітряна суміш.

Нині пожежу локалізовано, триває її ліквідація. Жертв немає.

На місце події викликали лабораторію, аби дізнатися, чи немає шкідливих викидів у повітря, бо місцеві мешканці почали скаржитися на сморід, пишуть Рівненські новини. Також на місце інциденту приїхала поліція.

Видання додає, що на роботу підприємства "Колор С.І.М" та шкідливий запах від виробництва фарби мешканці Клевані скаржаться не перший рік. Люди кажуть, що неприємний запах тут відчувається декілька разів на тиждень, особливо у спеку або на початку холодів.

"Колор С.І.М" виготовляє фарби для дорожньої розмітки, фарби для автомобілів, синтетичні смоли та лакофарбові матеріали для промисловості.