Кінець тижня в Україні буде сухим і теплим — прогріє до +22°

В Україні у п'ятницю опади не очікуються, вранці у більшості областей туман, температура вдень 17-22°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Вранці у більшості областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. У столиці температура вдень близько 20°, на Київщині температура вдень 17-22°.

Згідно з прогнозом, 19-20 жовтня в Україні невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 3-5 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°.

У столичному регіоні на вихідні невелика хмарність. Без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 3-5 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°.

На початку тижня в Україні опади не прогнозуються. Температура вночі 5-11°; вдень 21 жовтня 16-22°, 22 жовтня 13-19°.

У столичному регіоні також без опадів. Температура вночі 5-10°; вдень 21 жовтня 16-21°, 22 жовтня 13-18°.