У Житомирі відкрили «Вікно життя» для покинутих немовлят
Укрінформ
У корпусі полового відділення Житомирської міської лікарні №1 з’явилося «Вікно життя», де жінки можуть анонімно залишити новонароджених дітей, від яких вирішили відмовитися.
Про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.
«Вікно життя» - це спеціальний пункт, де жінка, яка хоче відмовитися від новонародженої дитини, анонімно може залишити своє немовля. Створивши цей бебі-бокс, можливо запобігти випадкам, коли немовлят залишають у небезпечних місцях, і вони гинуть, а також допомогти жінці уникнути суспільного осуду», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що упродовж двох місяців жінка має право забрати дитину, залишену у "вікні життя", після проведення ДНК-тесту.
Фото: zt-rada.gov.ua