У Житомирі відкрили «Вікно життя» для покинутих немовлят

У корпусі полового відділення Житомирської міської лікарні №1 з’явилося «Вікно життя», де жінки можуть анонімно залишити новонароджених дітей, від яких вирішили відмовитися.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.

«Вікно життя» - це спеціальний пункт, де жінка, яка хоче відмовитися від новонародженої дитини, анонімно може залишити своє немовля. Створивши цей бебі-бокс, можливо запобігти випадкам, коли немовлят залишають у небезпечних місцях, і вони гинуть, а також допомогти жінці уникнути суспільного осуду», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що упродовж двох місяців жінка має право забрати дитину, залишену у "вікні життя", після проведення ДНК-тесту.

Фото: zt-rada.gov.ua