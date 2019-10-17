Підприємство Фірташа обмежать в енергоспоживанні через борги

У неділю, 20 жовтня, Сєвєродонецьке приватне акціонерне товариство «Азот» буде обмежене в енергоспоживанні через борги.

Таку інформацію на своїй сторінці в Facebook оприлюднило ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».

«Запропонована Товариством ще у вересні місяці пропозиція врегулювати ситуацію, що склалася із заборгованістю ПрАТ "АЗОТ" за спожиту електроенергію, жодним чином не була взята Підприємством до уваги», - йдеться у зверненні керівництва ТОВ «ЛЕО».

У зв’язку з цим товариство повідомляє, що буде змушене у відношенні даного свого клієнта застосувати крайні заходи - обмеження у споживанні електричної енергії за всіма об'єктами ПрАТ «АЗОТ».

У квітні 2011 року Сєвєродонецький «Азот» увійшов до складу холдингу OSTCHEM, який об'єднує підприємства азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа.

Разом з тим ТОВ «ЛЕО» оголосило про намір 18 жовтня знеструмити КП «Лисичанськводоканал», пославшись на рішення суду, яким встановлено борг підприємства у сумі 168 млн. гривень.